Il 6 novembre i cioccolatini per la ricerca sul cancro

Sabato 6 novembre, i volontari di Como dell’Airc (Fondazione italiana per la ricerca sul cancro) saranno nelle piazze di Como (in Piazza del Duomo), Cernobbio (piazza Mazzini) e Cantù (in Largo Adua 14) con i “Cioccolatini della ricerca”. A fronte di una donazione di 10 euro verrà offerta anche una Guida con informazioni sui traguardi raggiunti per la cura del tumore del colon e dei linfomi, oltre ad alcune ricette per realizzare piatti sani e gustosi. I Cioccolatini della Ricerca sono disponibili in 1.500 filiali Banco BPM e online su Amazon.it.

Sono in corso i Giorni della Ricerca: dal 31 ottobre al 19 novembre Fondazione AIRC informa e sensibilizza i lettori e il grande pubblico sull’emergenza cancro e presenta le nuove sfide dei ricercatori. Con l’appello “È questo il momento” AIRC celebra la centralità della scienza e la sua capacità di fornire le giuste risposte per tutelare la salute, e promuove una mobilitazione collettiva per imprimere una forte accelerazione al lavoro dei ricercatori a fronte di mille diagnosi di cancro al giorno.