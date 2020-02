“Il Barbiere” di Espansione Tv adesso raddoppia. Dal 1° marzo in onda anche domenica pomeriggio

“Il Barbiere” raddoppia. La popolare trasmissione calcistica del martedì sera di Espansione Tv, dal prossimo marzo verrà proposta anche la domenica pomeriggio e si chiamerà appunto “La domenica del barbiere”. Al centro dell’attenzione ci sarà sempre il calcio di serie A. In studio gli stessi protagonisti del martedì sera, il giornalista Furio Fedele affiancato da Melissa Mascetti.

Al pari del martedì, quando viene proposto un collegamento da un club di tifosi, anche la domenica verrà riproposta la stessa situazione, con una fondamentale differenza. La troupe di Espansione Tv sarà infatti all’esterno degli stadi per sentire il parere degli appassionati prima o dopo la partita.

“La domenica del Barbiere” avrà infatti un orario fisso, dalle 17 alle 19, con le telecamere che si sposteranno tra gli impianti di Torino, Milano, Bergamo e Brescia, a seconda dell’importanza del match del fine settimana.

Quindi in alcuni casi saranno intervistati i tifosi all’uscita dopo la partita, in altri quelli che stanno andando a prendere posto per vedere il match della loro squadra del cuore impegnata in uno dei due posticipi (ore 18 o 20.45).

L’esordio, peraltro, sarà con il botto, visto che il 1° marzo il collegamento sarà con l’esterno dello Stadium di Torino per l’incontro serale (ore 20.45) tra la Juventus e l’Inter. I primi a essere intervistati saranno dunque i fan bianconeri e nerazzurri. «Una bella “prima” – spiega Furio Fedele – visto che sarà una partita decisiva per lo scudetto. I riscontri positivi che ha avuto la trasmissione, in termini di ascolto, ci hanno portato a fare questa scelta in vista della fase decisiva di un campionato che si sta rivelando sempre più appassionante e non scontato, con la volata a tre fra Juventus, Inter e Lazio, che si è inserita prepotentemente nelle posizioni di vertice».

«L’orario della trasmissione va ad inserirsi nello “spezzatino” che caratterizza gli orari degli incontri di serie A – aggiunge il giornalista – Due ore molto intense con i commenti dallo studio e dall’esterno degli stadi per le partite più rilevanti, con le emozioni dal vivo degli appassionati».

Come detto, la troupe di Espansione cambierà ogni fine settimana il luogo dei collegamenti, basandosi sull’importanza del match domenicale.

Per il pubblico da casa rimane inalterata la formula che caratterizza le trasmissioni di Espansione Tv, come lo stesso “Barbiere”, “Dariosauro” e “Nessun Dorma”. Chi vorrà potrà infatti telefonare, intervenire in diretta e dire la sua. In alternativa rimarrà aperta anche la linea WhatsApp.

Massimo Moscardi