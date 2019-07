Il calendario del Pool Libertas: esordio con Reggio Emilia

Presentati a Salsomaggiore Terme i calendari per la nuova stagione di serie A2 maschile di pallavolo, che vedrà ai nastri di partenza il Pool Libertas Cantù.

Anche nel prossimo campionato la prima partita dei brianzoli è programmata tra le mura amiche. Avversario sarà la Conad Reggio Emilia. Le due giornate successive prevedono le prime trasferte, la prima in aereo con destinazione Puglia per il match contro la Materdominivolley.it Castellana Grotte, la seconda contro gli eterni rivali della Sieco Service Ortona.

Ritorno in Brianza per la sfida contro l’altra pugliese, la Bcc Castellana Grotte, per poi affrontare due toscane: la prima fuori casa al PalaEstra (l’Emma Villas Aubay Siena), l’altra gara sarà invece a Cantù contro la novità Peimar Calci, che ha rilevato i diritti dell’Acqua Fonteviva Livorno. Il terzetto delle toscane si chiude con la sfida nella “tana dei lupi” della Kemas Lamipel Santa Croce.

Nuovo match casalingo contro la Rinascita Lagonegro, poi gli uomini di coach Luciano Cominetti affronteranno consecutivamente i due derby lombardi del campionato, il primo in casa contro l’Olimpia Bergamo, il secondo in trasferta con la Sarca Italia Brescia. L’ultimo match del girone di andata, e dell’anno 2019, è previsto in casa per il giorno di Santo Stefano con la Synergy Mondovì.

La Libertas Cantù parallelamente ha annunciato la conferma di Alessandro Frattini. Per il centrale monzese, classe 1997, si tratta, del terzo anno nella rosa della formazione allenata da Cominetti.