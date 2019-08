Il “Codice Atlantico” protagonista a Civenna

Omaggio al genio vinciano oggi alle 21 con il professor Carlo Barbieri

Importante appuntamento tra scienza e arte oggi a Civenna alle 21 nella Sala consiliare. Il professor Carlo Barbieri dell’Università Ambrosiana di Milano terrà la conferenza dal titolo I voli della mente: il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, un viaggio nell’opera capitale del genio vinciano corredato da molte immagini in proiezione, nel 500° anniversario della morte di Leonardo.

L’esperto prenderà in esame e svilupperà le vicende storiche dei manoscritti di Leonardo che presero avvio nel 1519, dopo la sua scomparsa.

Sarà mostrata e analizzata una selezione fra le più significative tavole del Codice Atlantico che trovano riferimento negli studi di Leonardo sulla trasmissione del moto, con tutte le sue applicazioni nel campo delle macchine da lavoro, delle macchine industriali e delle macchine da guerra, con accenni alla meccanica del volo, alla matematica, alla geometria, alla geografia e ad altre discipline.

Nel 2007 nell’ambito delle manifestazioni per il quarto centenario dell’Accademia dei Lincei Carlo Barbieri è stato presidente del comitato scientifico e curatore della Mostra internazionale sul Codice Atlantico che ha toccato alcune importanti capitali d’Europa. Ingresso libero.