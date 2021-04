Il livello del Lago di Como è sempre più basso. Allarme climatico della Società di Geologia

Lago di Como sempre più basso. Oggi alle 18 la soglia del Lario era a -14,1 centimetri sotto lo zero idrometrico. Siamo ancora distanti dal -30, minimo storico degli ultimi 75 anni, ovvero dall’introduzione delle rilevazioni ad opera del Consorzio dell’Adda (anno 1946).

La Società Italiana di Geologia Ambientale lancia un allarme climatico dagli schermi di Etv. «Nel Lago di Como nel mese di marzo si evidenzia un abbassamento del livello idrometrico di 12,5 cm. Dato che potrebbe sembrare trascurabile, ma non lo è – ha spiegato a Etv, Gianluca Lattanzi, presidente di Sigea (Società Italiana di Geologia Ambientale) Sezione Lombardia – visto che il lago si estende per una superficie di oltre 145 chilometri quadrati, l’abbassamento di pochi centimetri del livello del lago corrisponde a 17,4 miliardi di litri d’acqua in meno».

