Il presidente del consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, ospite lunedì sera del “Dariosauro” su Etv

Il presidente del consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, sarà ospite domani sera della nuova puntata del Dariosauro, settimanale di attualità politica in onda tutti i lunedì alle 21.15 su Espansione Tv (tasto 19 del digitale terrestre).

Avvocato, al suo secondo mandato come consigliere regionale per Forza Italia, Fermi è stato eletto alla presidenza del Pirellone dalla maggioranza di centrodestra che ha vinto le elezioni del 2018. Prima di entrare in consiglio regionale, è stato assessore in Provincia di Como, sindaco di Albavilla e coordinatore provinciale del partito di Silvio Berlusconi.

Come di consueto, i telespettatori di Etv potranno intervenire in diretta alla trasmissione di domani sera chiamando il numero 031.3300655 oppure inviando messaggi scritti e vocali sulla piattaforma WhatsApp al numero 335.7084396. Sui canali social è invece attivo sempre l’hashtag #dariosauro.

Tema portante della puntata di domani, condotta dal giornalista del Corriere di Como Dario Campione, sarà ovviamente il futuro del centrodestra e il destino di Forza Italia, ma terranno banco anche gli ultimi scossoni della maggioranza su denaro contante e quota 100.