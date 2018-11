Calendari 2019: Il Rally Aci Como-Etv esce dal Tricolore Wrc e diventa finale nazionale Acisport Cup

Il Rally Aci Como-Etv esce dal Campionato italiano Wrc (al suo posto il Rally di Alba); nel 2019 sarà finale nazionale della nuova serie Acisport Cup Italia. Una decisione che era attesa – il turn-over con la corsa piemontese doveva in realtà già avvenire nel 2018 – e che ora è stata confermata dalla riunione della Giunta Sportiva della federazione Acisport, che ha comunicato le linee guida per la prossima stagione, che riguardano tutti i campionati.

CAMPIONATO ITALIANO RALLY – Il format del CIR 2019 si svilupperà su 8 gare, che metteranno a disposizione 9 risultati, dei quali 7 utili. La prossima stagione sarà segnata in particolare dal rientro nel calendario del Rally Italia Sardegna. La gara valida per il Fia World Rally Championship torna infatti ad avere validità anche per la serie tricolore e si disputerà all’interno della prova iridata. L’appuntamento in Sardegna sarà articolato su Gara 1 e Gara 2 e metterà quindi a disposizione 2 risultati. Una novità è poi rappresentata dall’inserimento tra le gare titolate del CIR del Rally del Friuli Venezia Giulia e del Tuscan Rewind (subordinato al rapporto ispettivo positivo, successivo al prossimo svolgimento della gara in programma per il 24/25 novembre).

CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA – Cambia il format che si articolerà su 4 gare in calendario, che metteranno a disposizione 5 risultati, dei quali 3 utili. Il Rally Italia Sardegna avrà validità anche per il Cirt, con la stessa formula del Cir: Gara 1 e Gara 2, quindi 2 risultati. Escono dalla serie il Rally dei Nuraghi e Vermentino e il Liburna Terra.

CAMPIONATO ITALIANO WRC – Il format rimane pressoché invariato, mantenendo 6 gare con 5 risultati utili. Entra nel CIWRC il Rally Alba in sostituzione del Trofeo Aci Como (che diventa finale nazionale Acisport Cup Italia) e il Rally Elba, proveniente dal Cir.