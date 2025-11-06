Il Sole sta per spegnersi | Gli scienziati hanno svelato il segreto universale: la data che tutti temevano adesso è molto vicina

Gli scienziati hanno svelato la data nella quale il Sole si spegnerà. Il momento che chiunque teme è più vicino che mai.

Il Sole è da sempre la stella fissa e luminosa che si trova al centro del nostro sistema solare. La fonte vitale che ha scandito i ritmi terrestri sin dalla sua origine.

La sua presenza è una costante talmente radicata nella nostra esperienza quotidiana, che spesso la diamo per scontata, al punto da dimenticarci la sua mortalità.

Il Sole infatti non è immortale, ma verrà un momento in cui si spegnerà. E secondo gli esperti questo momento è sempre più vicino.

L’attesa di un momento in cui la potenza del Sole verrà oscurata non è infatti qualcosa di così lontano.

Uno spegnimento sempre più imminente

Questa sensazione di un imminente “spegnimento” ha destato molta curiosità, ma allo stesso tempo anche molta apprensione. L’avvicinarsi di questo momento genera infatti un senso di timore collettivo.

L’annuncio di questo evento fa infatti sì che la gente sia spaventata, sebbene sia un’occasione per osservare un bellissimo cielo, con il Sole “spento” e tutte le stelle accese.

L’allerta degli scienziati

Per gli scienziati quindi, presto ci sarà un momento in cui il giorno diventerà notte e nel quale il Sole si spegnerà. Sarà però qualcosa di affascinante e incredibile, dato che il Sole si coprirà addirittura del 90% in alcune parti della penisola, mentre altrove l’oscuramento sarà parziale. In Spagna invece sarà completamente coperto.

Il sito “Meteo.it” ha indicato la data durante la quale avverrà lo “spegnimento del Sole”. Il giorno in questione è il 12 agosto 2026. In questa giornata ci sarà un’eclissi solare totale, durante la quale il Sole verrà coperto e si potrà ammirare il cielo come mai, soprattutto in Italia meridionale, in Spagna meridionale e in Portogallo. A Lampedusa per esempio si potrà vedere una copertura del 100% del Sole. Sia in questa occasione che il 2 agosto 2027, si presentano quindi due occasioni per osservare il cielo come mai. Sarà l’opportunità perfetta per guardare il Sole spegnersi, anche se la cosa spaventa sempre molto. Del resto, non è qualcosa che capita tutti i giorni.