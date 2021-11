In Lombardia 823 nuovi casi e 4 decessi

Dopo oltre due mesi l’Rt dei casi in Italia torna sopra a 1 e si assesta a 1,15. Il parametro che fotografa l’andamento dell’epidemia – e che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere – ci dice che è tornata a crescere. La regione con il maggior numero di casi secondo il bollettino di oggi del Ministero della salute è la Lombardia (+823), seguita da Lazio, Veneto e Campania.

Sono dunque 823 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia, a fronte di 96.445 tamponi effettuati. Scendono leggermente le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 332 (erano 336 ieri).

In terapia intensiva ci sono 47 pazienti (-1 rispetto all’ultima rilevazione)

Le persone in isolamento domiciliare in Lombardia sono attualmente 10.644. Oggi ci sono stati altri 4 decessi, che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 34.198. Salgono fortunatamente i guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza (+352).

In provincia di Como i positivi sono stati 45, lo stesso numero rilevato ieri. Numero che porta il totale dei contagiati a 62.845. I decessi sono invece 2.304 dall’inizio della pandemia.

Il tasso di incidenza sul Lario sale da 13 a 20 casi ogni centomila abitanti. Per quanto riguarda i ricoveri, all’Ospedale Sant’Anna di San Fermo, si è passati dai 10 della scorsa settimana ai 15 di venerdì.