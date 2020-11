In Lombardia cala rapporto positivi/tamponi, 152 morti

(ANSA) – MILANO, 11 NOV – E’ in netto calo il rapporto tra positivi e tamponi effettuati in Lombardia: con 52.712 tamponi effettuati, i nuovi positivi sono 8.180 e il rapporto è sceso dal 23.2% di ieri al 15,5% di oggi. I guariti/dimessi sono 1.615. Aumentano invece i decessi che sono 152 per un totale di 18.723 morti in regione dall’inizio della pandemia. Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva (+56, 764) e negli altri reparti (+225, 6.907). Dopo il boom di ieri, calano i nuovi positivi a Varese che da oltre 3000 passano a 943, sempre molto colpita la città metropolitana di Milano con 3.148 positivi di cui 1.149 a Milano città, 958 i nuovi casi a Como, 854 a Monza e Brianza. (ANSA).