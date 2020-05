In Lombardia meno di 300 positivi in più

(ANSA) – MILANO, 10 MAG – Sono meno di 300, più precisamente 282 i nuovi positivi al Coronavirus dove il numero di contagiati è arrivato a 81.507, un numero così basso non si registrava da inizio marzo. Sono 62 i decessi, per un totale di 14.986. In lieve aumento il numero dei ricoverati in terapia intensiva 348, cioè 18 più di ieri, mentre i malati Covid negli altri reparti sono 5.482, dunque 107 meno di ieri. I tamponi effettuati sono stati invece 7.369, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 485.134. Continua a frenare il numero di contagi da Coronavirus anche a Milano: 104 in più di ieri per un totale di 21.376 di cui 9.019 a Milano città. dove l’aumento è stato in un giorno di 54. Numeri bassi anche nelle altre province: 24 a Bergamo, 44 a Brescia, sette a Lodi, sei a Cremona e uno solo a Mantova.