In tutti i telefoni c’è un cestino nascosto che nessuno conosce | Devi svuotarlo almeno una volta al mese: così liberi tutta la memoria

Il tuo smartphone potrebbe essere pieno di file nascosti che continuano a rubarti memoria: recupera spazio ora con questo trucchetto.

Oggi lo smartphone è diventato una vera e propria estensione del nostro corpo. Paghiamo una bolletta con un semplice click, ordiniamo la spesa sdraiati sul divano, firmiamo documenti senza doverli stampare. Insomma, la digitalizzazione ha semplificato la nostra vita quotidiana mai come prima d’ora, trasformando ogni gesto in un’azione rapida e semplice.

Tuttavia, questa grande comodità ha anche un’altra faccia: ogni nostra attività lascia tracce, dati e contenuti personali che spesso non sappiamo dove finiscono. La privacy, un tempo considerata sacra, oggi è sempre più in crisi, soprattutto in seguito all’utilizzo di alcune piattaforme.

Tra queste, vi è un’app in particolare che pare conservi tutti i nostri dati più importanti: parliamo di WhatsApp. La utilizziamo per tutto e in ogni istante della giornata, ma siamo davvero sicuri della fine che fanno i nostri file, anche quelli cancellati?

Il “cestino nascosto” di WhatsApp: mantiene una copia di tutti i tuoi dati

Milioni di italiani comunicano ogni giorno su WhatsApp, utilizzando messaggi vocali, file e PDF per lavoro, nonché numerose foto e video presenti nelle chat. Questo potrebbe portare ad esaurire in modo molto veloce la memoria del cellulare, rallentando e rendendo ogni operazione davvero frustrante. Quello che in molti non sanno è che ciò accade anche perché WhatsApp, conserva file che crediamo eliminati per sempre.

Anche quando li rimuoviamo dalla chat, l’app continua a mantenere una copia dei dati all’interno della memoria del dispositivo. Una sorta di archivio nascosto che continua a crescere a nostra insaputa. E non è tutto, per gli utenti Android, si aggiunge anche Google Drive che, con il sistema del backup automatico, salva immagini, video e documenti, che continuano ad accumularsi nel cloud.

Come liberare spazio su WhatsApp: ecco cosa devi fare

Ma veniamo ora alla notizia più interessante: eliminare definitivamente i file fantasma dal proprio cellulare è possibile, e il procedimento è davvero semplice. Non avrai bisogno di nessuna app miracolosa o reset del cellulare, bastano pochi passaggi:

apri WhatsApp > Impostazioni > seleziona Spazio e dati > seleziona Gestisci spazio.

A questo punto si aprirà una schermata dettagliata che mostrerà quanta memoria occupano le chat e quali file risultano essere più pesanti. È qui che si trovano immagini e video che pensavi di aver cancellato ma che continuano ad essere presenti nella memoria, occupando spazio. Basterà selezionarli e rimuoverli in modo definitivo. Per evitare che il problema si ripresenti, potrai:

disattivare il download automatico dei media: Impostazioni > Spazio e dati > Download automatico media;

Impostazioni > Spazio e dati > Download automatico media; controllare la frequenza del backup su Google Drive: Impostazioni > Chat > Backup delle chat (impostandolo su settimanale, anziché quotidiano).

Un gesto miracoloso, da fare almeno una volta al mese, per avere un telefono più veloce, leggero e anche protetto.