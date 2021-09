Incidente in autostrada a Ovada: signora 84enne del Comasco trascinata da un tir

Una donna 84enne della provincia di Como è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova – nel reparto di Terapia Intensiva – dopo essere stata vittima di un grave incidente mentre si trovava in un’area di sosta lungo l’autostrada A26, quella che da Gravellona Toce scende verso la Liguria. Incidente avvenuto poco prima del casello di Ovada, nel corso della mattinata di domenica.

Da quanto è stato possibile ricostruire, con le indagini affidate alla polizia stradale, la signora di 84 anni era appena scesa da un’auto quando lo zaino sarebbe stato agganciato da un tir in manovra che l’ha fatta cadere trascinandola. La vittima, soccorsa dal 118 di Ovada in codice rosso, quello di massima gravità, è stata poi trasportata all’ospedale San Martino di Genova in gravi condizioni. Avrebbe riportato traumi importanti in tutto il corpo, ma soprattutto a essere compromessa sarebbe stata una gamba rimasta incastrata sotto il camion. La prognosi è riservata.