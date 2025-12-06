ISEE, nel 2026 scatta la rivoluzione: stravolte tutte le soglie: ecco chi perderà ogni bonus

Nel 2026 l’ISEE cambierà volto: soglie riviste e bonus tagliati, molte famiglie rischiano di restare senza consuete agevolazioni.

Da anni l’ISEE decide chi ha diritto ai principali bonus, ma il 2026 viene indicato come l’anno della stretta. In un contesto di caro energia e rincari, il timore è che le nuove regole restringano l’accesso agli aiuti, lasciando fuori una quota di nuclei familiari che oggi rientrano ancora nei parametri.

Per il momento il messaggio ufficiale parla di sostegni confermati, ma con criteri più selettivi. Tradotto: meno sconti “a pioggia” e più attenzione a chi vive una reale fragilità economica.

Il rischio è che nel 2026 molte famiglie scoprano di essere salite oltre il limite e di aver perso, in un colpo solo, gran parte delle vecchie agevolazioni.

Bonus bollette 2026, soglie ISEE più basse e platea ridotta

Secondo l’analisi di ReferendumCittadinanza.it, il primo fronte a cambiare sarà il bonus bollette, lo sconto su luce, gas e acqua destinato ai nuclei in difficoltà. Oggi l’agevolazione spetta ai nuclei con ISEE fino a 9.530 euro, con un tetto più alto – 20.000 euro – per le famiglie con almeno quattro figli. Dal 2026 questi limiti dovrebbero scendere: si parla di una soglia ordinaria tra 8.500 e 9.000 euro e di un tetto per le famiglie numerose ridotto a un intervallo tra 15.000 e 17.000 euro, con nuovi indicatori di “vulnerabilità energetica”.

In pratica saranno penalizzati soprattutto i redditi di confine, quelli che oggi rientrano di poco nel requisito e che domani potrebbero ritrovarsi esclusi. Per questi nuclei la perdita non è simbolica: sommando bonus elettrico, bonus gas e bonus idrico, nelle situazioni più critiche lo sconto in bolletta può valere fino a circa 1.226 euro l’anno, come ricordato da ReferendumCittadinanza.it. Restare sopra i nuovi paletti ISEE significherà dire addio a un aiuto che pesa in modo strutturale sul bilancio familiare.

Chi rischia di perdere i bonus e come prepararsi al nuovo sistema

Nel mirino ci sono le famiglie con ISEE vicino alle vecchie soglie, i nuclei numerosi che superano i 15.000-17.000 euro e chi vive in zone climatiche fredde, dove i consumi di gas sono inevitabilmente più alti. Se questi contribuenti venissero esclusi dal bonus sociale, vedrebbero sparire in un solo anno centinaia di euro di sconto su luce, gas e acqua, pur avendo spese identiche a quelle del 2025.

Per non farsi trovare impreparati sarà fondamentale controllare in anticipo la propria posizione: aggiornare con cura la DSU, verificare la composizione del nucleo e valutare le spese che possono abbassare l’ISEE. Il sistema delineato da ReferendumCittadinanza.it punta a concentrare le risorse sui più fragili, ma la selezione sarà molto più rigida: chi si troverà appena oltre i nuovi limiti rischia di perdere ogni bonus sulle bollette proprio mentre il caro prezzi morde di più.