Jakob Fuglsang conquista il Giro di Lombardia di Ferragosto

Il Giro di Lombardia 2020 parla danese. L’anomala edizione di quest’anno, disputata il giorno di Ferragosto, ha visto il successo di Jakob Fuglsang, arrivato in solitaria sul traguardo di piazza Cavour. La gara era scattata da Bergamo, dove era stato osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Coronavirus. Jakob Fuglsang, portacolori del team Astana, ha preceduto di 31” il neozelandese George Bennett e di 51” il russo Aleksandr Vlasov. Quarto, a 1’19”, l’olandese Bauke Mollema, primo nel 2019, davanti a Giulio Ciccone, migliore italiano, che ha preceduto Vincenzo Nibali, che nel finale ha patito per i crampi. Fuori causa, per l’incidente sulla discesa verso Nesso, il grande favorito della vigilia, il belga Remco Evenepoel.

Foto Roberto Colombo