“La domenica del barbiere”, esordio da urlo. Domenica su Etv la “prima” con Juventus-Inter

Esordio, il prossimo fine settimana per “La domenica del barbiere”, la trasmissione di Espansione Tv dedicata al calcio di serie A e, in particolare, alla partita del giorno più importante. Appuntamento dalle 17 alle 19: in studio la coppia consolidata de “Il barbiere” del martedì, il giornalista Furio Fedele con Melissa Mascetti.

Una “prima” con il botto, visto che allo Stadium di Torino domenica alle 20.45 è in programma il match tra Juventus e Inter, di grandissima importanza per l’assegnazione dello scudetto 2020. Un match che, come è noto, sarà disputato a porte chiuse per l’allerta Coronavirus. Situazione che porta a un cambiamento della struttura del programma, che prevede collegamenti in diretta dall’esterno degli stadi per sentire le opinioni dei tifosi. Vista la circostanza, in questa occasione non sarà possibile collegarsi con Torino, vista l’assenza dei sostenitori di entrambe le squadre.

La troupe di Espansione Tv sarà quindi ospite – come di solito succede al martedì sera – di un club di tifosi di Appiano Gentile, con cui si vivrà l’attesa per il grande evento calcistico di domenica sera.

«Un bell’esordio – sostiene Furio Fedele – visto che sarà una partita decisiva per lo scudetto, anche se giocata in un contesto particolare come quello dello stadio senza pubblico».

«I riscontri positivi che ha avuto la trasmissione, in termini di ascolto – aggiunge il giornalista – ci hanno portato a fare questa scelta in vista della fase decisiva di un campionato che si sta rivelando sempre più appassionante e non scontato, con la volata a tre fra la Juventus, l’Inter e la Lazio, che si è inserita prepotentemente in una lotta che sembrava riservata solo a bianconeri e nerazzurri».

L’orario della trasmissione è particolare. Il programma sarò sempre alle 17. In alcuni casi, quindi, si parlerà di un match terminato da poco; in altri al centro dell’attenzione ci sarà la partita della sera, come è nel caso di Juventus-Inter di domenica prossima.