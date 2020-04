La Lombardia rimane chiusa. Poche le novità, come l’acquisto dei libri nei supermercati

Nessuna apertura in Lombardia. Se infatti la giornata di domani rappresenterà, in gran parte d’Italia, una data che segna un primo timidissimo tentativo di guardare avanti con la riapertura di alcune attività come quelle delle librerie e delle cartoleria, in regione, come è noto, ciò non avverrà. Sarà infatti solo possibile acquistare tali oggetti in quei supermercati che hanno anche degli scaffali dedicati a libri e prodotti di cartoleria. Via libera invece ai negozi che vendono prodotti per bambini per far fronte alle necessità dei più piccoli. Chiusi anche gli studi professionali che rimarranno sostanzialmente off limits salvo operare attraverso lo smart working. «Potranno temporaneamente aprire solo per il compimento di atti, ad esempio notarili, assolutamente indifferibili», spiega la Regione.

Confermato l’obbligo di coprire naso e bocca con mascherina o, “in subordine, qualunque altro indumento” ogni qualvolta si esce di casa.