La maglia di Learco Guerra al Museo del Ghisallo

Una celebrazione con rappresentanti delle istituzioni e amici. È quella che si è svolta negli scorsi giorni al Museo del Ciclismo del Ghisallo per celebrare i 15 anni dall’apertura della struttura fortemente voluta da Fiorenzo Magni, il campione scomparso nel 2012, che a lungo si è prodigato per raggiungere l’obiettivo.

A salutare i presenti, il presidente della Fondazione Museo, Antonio Molteni, con al suo fianco la direttrice Carola Gentilini. Tra gli ospiti, Patrizia Mazza, presidente della Comunità montana e l’assessore di Magreglio Mariella Tavecchio.

Momento molto suggestivo, la consegna della maglia di campione del mondo di Learco Guerra, vinta nel 1931 dal campione mantovano. L’ha portata in prestito alla struttura il nipote di Guerra; la divisa rimarrà in mostra fino al 7 novembre, giorno in cui il Museo chiuderà per la consueta pausa invernale. La riapertura sarà poi nel primo fine settimana di marzo. In prima fila anche Gianni Torriani, figlio dello storico patron del Giro d’Italia a cui è stata dedicata in questi giorni una interessante rassegna fotografica.

L’evento si è chiuso con la proiezione di un filmato, con l’accompagnamento musicale dal vivo della pianista Rossella Spinosa.