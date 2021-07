La nuova rassegna della pittrice Ester Negretti

La pittrice comasca Ester Maria Negretti, che ha studio nella parte antica di via Borgovico, è protagonista di una nuova personale dal titolo “Le vele” al Tombolo Talasso Resort di Castagneto Carducci. Tra le opere una tela di cinque metri che si ispira al dinamismo delle barche a vela, del mare e del vento che l’artista evidenzia attraverso il segno pittorico per ribadire il suo grande amore per il mare. Il tour proseguirà in Sardegna, Liguria e Basilicata.