Lago di Pusiano, gara nazionale di sedile fisso con 258 equipaggi

Le acque del Lago di Pusiano, con base al centro remiero di Eupilio, si preparano a ospitare domani un evento di rilevanza nazionale, una gara del circuito tricolore di canottaggio sedile fisso, specialità Iole ed Elba.

Alla manifestazione saranno presenti 26 sodalizi provenienti da Lombardia, Liguria e Toscana, con ben 258 equipaggi.

La regata è organizzata dalle società del comitato di Como e Lecco e dallo stesso Centro Remiero.

Le regate prenderanno il via alle ore 9 e termineranno dopo le ore 18.

Al primo classificato della graduatoria per società sarà assegnato il trofeo “Un arcobaleno per Maddy”; ci sarà inoltre una coppa speciale per la gara del “4 di punta Senior” per ricordare il compianto Luca Argenti, canottiere prematuramente scomparso lo scorso dicembre.

Le società di casa nostra che hanno dato la loro adesione alla competizione nazionale sono Plinio Torno, Canottieri Osteno, Falco Rupe Nesso, La Sportiva Lezzeno, Aurora Blevio, Aldo Meda di Cima-Porlezza, Carate Urio e la sezione sedile fisso del centro remiero Lago di Pusiano.

Una specialità del canottaggio, il sedile fisso, che da sempre nel Comasco vanta una lunga e solida tradizione. Trecentocinquanta tesserati, 16 società, una lunga serie di soddisfazioni nelle gare più importanti, con 11 titoli italiani giunti sul Lario lo scorso anno, oltre a sei argenti e altrettanti bronzi. Sono gli ultimi numeri che riguardano l’attività sul territorio, che comprende un calendario con una lunga serie di regate, con eventi di rilievo come la prova tricolore che si disputa domani.