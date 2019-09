Lariani in gara in Trentino e Valtellina. Ma il Rally Aci-Etv è già nel mirino

Non ci saranno comaschi in corsa per il titolo, ma la corsa sarà seguita con interesse anche sul Lario. Domani e sabato in Trentino va in scena il Rally San Martino di Castrozza, gara che chiude il Campionato italiano Wrc 2019, la serie di cui, fino allo scorso anno ha fatto parte il Rally Aci-Etv.

La lotta per lo scudetto sarà tra il varesino Simone Miele, il veneto Marco Signor e il bresciano Luca Pedersoli. Ma in lizza, sia per lottare per un risultato prestigioso, sia per allenarsi per gli impegni di fine stagione – tra cui la prova di casa del 25 e 26 ottobre prossimi – ci saranno i lariani Corrado Fontana (su Hyundai I20 Wrc) e Paolo Porro (Ford Fiesta Wrc).

Il Rally Aci Como-Etv sarà finale di Coppa Italia e prevede anche l’assegnazione della Supercoppa Wrc, trofeo che farà gola sia ai piloti di casa nostra, sia a quelli non locali, che andranno a caccia di un trofeo prestigioso.

E non mancheranno i comaschi anche alla Coppa Valtellina (sabato e domenica), che fa parte proprio della Coppa Italia, sia per ottenere punti per la qualificazione alla competizione lariana, sia -anche in questo caso – per allenarsi alla sfida che di fine ottobre tra Triangolo Lariano e le valli Intelvi e Cavargna. Tra i driver di casa nostra al via sondriese, il canzese Marco Silva, vincitore del Rally Aci-Etv nel 2000 e nel 2002.