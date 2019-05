L’arrivo del Giro a Como. Pronto il piano della mobilità: limitazioni e suggerimenti per il 26 maggio

L’arrivo del Giro d’Italia sul lungolago, in concomitanza con le elezioni europee e il Concorso d’eleganza a Cernobbio. Succederà tutto domenica 26 maggio e Como si prepara con un piano della mobilità studiato per assicurare il regolare svolgimento della corsa rosa e per garantire l’accessibilità ai seggi.

Ieri la presentazione in Comune con gli assessori Elena Negretti, Marco Galli, Vincenzo Bella e il comandante della Polizia locale Donatello Ghezzo.

Il piano della mobilità indica nel dettaglio le chiusure delle strade, le modifiche alla viabilità ordinaria e quelle previste per i mezzi pubblici. Il lungolago sarà off-limits dalle 5 del mattino alle 23 del 26 maggio, la zona di piazza Cavour, via Fontana e via Cairoli dalle 21 della sera precedente. Il consiglio, in ogni, caso è, per quanto possibile, di non utilizzare l’automobile e di privilegiare l’utilizzo di bus, treni e battelli. Ecco, in ogni caso, i provvedimenti nel dettaglio.

Chiusura strade

Lungolago Trento e Trieste chiuso dalle ore 5 alle 23 del 26 maggio; piazza Cavour, via Fontana, via Cairoli dalle 21 del 25 maggio alle 23 del 26 maggio. Su queste strade ci sarà anche divieto di sosta.

Dalle ore 15-15.30 (dipende dall’orario di arrivo della gara) e fino al passaggio del veicolo “Fine corsa” sono interdette alla circolazione via Torno, piazza Amendola, via Manzoni, piazza del Popolo, via Dante, via Grossi, via per Brunate, via per Civiglio, via dei Patrioti, piazza V Alpini, via Appiani, piazza Concordia, via Ghislanzoni, strada Provinciale 37, via Zampiero, piazza Martignoni, via della Pila, via Rienza, via Briantea, via Piave, via Ambrosoli, viale Giulio Cesare, viale Roosevelt, viale Innocenzo XI, via Lucini, viale Varese, viale Cavallotti, Lungo Lario, piazza Cavour.

Transito garantito

Dalle ore 15 del 26 maggio, da Sud a Nord, i veicoli provenienti da Camerlata percorreranno via Napoleona, piazza San Rocco, via Grandi, viale Roosevelt (contromano fino a via Lucini), viale Innocenzo XI. Da Nord a Sud le auto da Cernobbio e Ponte Chiasso, giunte in piazzale San Rocchetto verranno tutte deviate lungo via Venini, via Regina, via Albricci, via Grandi, piazza San Rocco.

«Gli altri itinerari – specifica Palazzo Cernezzi – saranno percorribili compatibilmente con le esigenze della gara e nel rispetto dell’accessibilità ai seggi elettorali».

Parcheggi soppressi

Dalle ore 8 del mattino fino al passaggio del veicolo “Fine corsa” è istituito il divieto di sosta in via Torno, piazza Amendola, via Manzoni piazza V Alpini, via Appiani, via Ghislanzoni, via Piave, via Ambrosoli, viale Giulio Cesare, piazza Cacciatori delle Alpi, Lungo Lario Trieste (tra piazza Cavour e piazza Matteotti). Nelle altre aree di sosta sul percorso di gara ma fuori della sede stradale i veicoli non verranno rimossi ma non potranno riprendere la marcia nella fase di chiusura per la corsa.

Dalla mezzanotte alle 23 del 26 maggio in zona stadio Sinigaglia – dove ci saranno i mezzi legati alla corsa – è istituito il divieto di sosta in Largo Borgonovo, viale Vittorio Veneto, viale Puecher, piazzale Somaini, via Masia (da piazzale Somaini a viale Rosselli), via Sinigaglia (da viale Masia a Largo Borgonovo). I seggi elettorali nella scuola di viale Sinigaglia potranno comunque essere raggiunti anche in macchina.

Dalle 9 del 26 maggio alle ore 19 del 27 maggio, nella zona del quartier tappa Villa Olmo, divieto di sosta lungo via Simone Cantoni e via Per Cernobbio nel parcheggio interno al Lido.

In quest’ultima area il divieto terminerà alle 23 del 26 maggio.

Parcheggi suggeriti

Per evitare confusione nella zona del centro, il consiglio è di lasciare le auto nei parcheggi periferici, collegati alla zona dell’arrivo con bus e treni.

I luoghi indicati sono la stazione di Grandate (gratuito), Casate-via Virgilio (gratuito), piazza D’Armi-via Sportivi Comaschi (gratuito), autosilo Valmulini (un euro per tutto il giorno), autosilo via Castelnuovo (un euro dalle 7 alle 19), San Martino (gratuito), punto vendita Coop-via Giussani (gratuito, dalle 13.30 alle 19), cimitero di Rebbio-via Ennodio (gratuito) e Palasampietro di Casnate con Bernate.

Per i ciclisti

Il 26 maggio sarà possibile lasciare gratuitamente la bicicletta all’interno dello stadio Sinigaglia: 500 posti disponibili dalle 12.30 alle 19.30, con un servizio di controllo.

Treni, battelli e bus

Per il Giro a Como viene proposto Trenord Day Pass che ha validità giornaliera e consente un viaggio di andata e ritorno. Le stazioni di riferimento sono Como San Giovanni e Como Lago. «Abbiamo chiesto un potenziamento delle corse, ma non è stato concesso», ha spiegato l’assessore Bella. Per chi invece, vuole raggiungere la convalle in battello, ci sarà l’orario estivo, quindi con più corse. La Navigazione garantirà battelli di maggiore capienza e sarà possibile anche caricare biciclette.

Le linee dei bus subiranno una serie di modifiche, con deviazioni e limitazioni in base all’incrocio con il percorso della gara in una fase di limitazioni per il passaggio della corsa. I passeggeri dovranno tenerne conto.

Dall’autostrada

A Cernobbio, come è noto, ci sarà per tutta la giornata di domenica il Concorso d’Eleganza, con il prevedibile “tutto esaurito” nei parcheggi, che quindi non potranno essere utili in funzione del Giro. Il consiglio, per chi vorrà seguire l’arrivo della “Corsa rosa” è di utilizzare l’uscita autostradale Como Centro; per gli interessati al Concorso meglio proseguire per Como Lago.

L’impegno della città

Mentre l’assessore Galli ha voluto ringraziare tutti gli impiegati degli uffici per il loro impegno, il comandante della Polizia locale Donatello Ghezzo ha spiegato che «tutti i nostri agenti saranno operativi e abbiamo già identificato i punti più delicati. Da Milano avremo un rinforzo di 15 unità e speriamo che ci possa essere una ulteriore aggiunta. Al nostro fianco avremo la Polizia stradale e la Protezione Civile, pronta per eventuali esigenze».