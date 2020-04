L’atlante cinematografico del Lake Como Film Festival

Le segnalazioni ispirate alle sette edizioni della rassegna con i film da rivivere online

Il Lake Como Film Festival tiene viva la fascinazione del cinema di paesaggio con il suo “Atlante cinematografico”. Sfogliando le pagine delle 7 edizioni del festival, vengono proposti quei film che indagano le grandi contraddizioni del rapporto tra umano e natura nel mondo, di ieri e di oggi. Le segnalazioni cinematografiche seguono le diverse sezioni del programma, i grandi film di Panorama, i lungometraggi di Longscapes, i documentari ambientali di Antropocene, i paesaggi dell’animazione, i corti di FilmLakers, cui si aggiungono alcune serie tv di paesaggio. Per ogni proposta, vi sono brevi presentazioni e le indicazioni della modalità per la visione in streaming. È anche cliccabile la mappa interattiva che rileva le ambientazioni geografiche dei film, e che va a comporre un suggestivo atlante cinematografico.

Tra le ultime proposte, The Aeronauts di Tom Harper. Nel 1862 la pilota di mongolfiere Amelia Wren e lo scienziato specializzato in meteorologia James Glaisher partono per un’ascensione in mongolfiera con l’intento di confermare la teoria di James per cui si possono prevedere le variazioni meteorologiche. Sils Maria, di Olivier Assayas che narra il difficile percorso di crescita di una donna che rifiuta la maturità per rimanere aggrappata ai privilegi della giovinezza. Queen of the desert di Werner Herzog che dirige Nicole Kidman nei panni di Gertrude Bell, archeologa, scrittrice e politica inglese, agente segreta per l’Impero Britannico. Infine, da segnalare il suggestivo documentario di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado Il sale della terra: i viaggi estremi di Salgado ai confini del pianeta, per immortalare contesti paesaggistici straordinari. Wenders lascia che siano le foto a parlare. Info: http://www.lakecomofilmfestival.com