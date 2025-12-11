Lavatrice in inverno, scoperta una funzione speciale | La possiede ogni modello: è meglio dell’asciugatrice

Una semplice funzione nascosta sulla lavatrice può far asciugare i panni d’inverno molto più in fretta, senza usare l’asciugatrice

Quando arriva il freddo, anche il bucato diventa un problema: i panni restano umidi per giorni, la casa si riempie di stendini e l’aria si fa pesante.

In inverno aprire le finestre è più difficile, l’umidità non trova via d’uscita e il rischio è ritrovarsi con vestiti che non asciugano davvero. Si pensa subito all’asciugatrice, ma non tutti ce l’hanno e non sempre conviene accenderla per ogni lavaggio.

Eppure la soluzione è spesso già lì, sulla nostra lavatrice di tutti i giorni. Oltre ai soliti programmi, esistono impostazioni e tasti che usiamo poco o per niente, ma che in realtà possono fare la differenza, soprattutto quando il termometro scende. Invece di aggiungere elettrodomestici o consumare più energia, basta imparare a sfruttare una funzione speciale che ogni modello possiede, pensata proprio per ridurre al minimo l’acqua trattenuta dai tessuti prima di mettere i capi sullo stendino.

Il tasto “magico” che aiuta ad asciugare i panni

Il trucco consiste nell’usare la doppia centrifuga, cioè far compiere alla lavatrice un secondo giro di sola centrifuga a fine lavaggio. Praticamente tutti i modelli hanno un programma o un tasto dedicato alla centrifuga supplementare: attivandolo si elimina una quantità d’acqua molto maggiore rispetto a un ciclo normale, e i vestiti escono dal cestello già molto più asciutti al tatto. L’unica accortezza riguarda i capi più delicati, che è meglio strizzare a mano per non rovinarli, riservando la doppia centrifuga a jeans, asciugamani, lenzuola e tessuti robusti.

Una volta ridotta al minimo l’acqua nei tessuti, entra in gioco la posizione dello stendino. Il consiglio è collocarlo in un punto della casa che sia il più possibile asciutto e non umido, evitando cantine o angoli senza ricambio d’aria. Per velocizzare ancora di più i tempi si possono sistemare i panni vicino a un termosifone, lasciando però sempre un minimo di spazio tra il calorifero e gli indumenti, così che il calore circoli senza creare cattivi odori o aloni.

Stanza giusta, programmi corretti e manutenzione

Per sfruttare davvero questo sistema è importante scegliere bene anche il programma di lavaggio. In inverno conviene puntare su cicli a basse temperature e, quando possibile, su modalità eco-friendly, che riducono i consumi senza compromettere la pulizia. Caricare la lavatrice in modo intelligente, anche con l’aiuto di prodotti come l’acchiappacolore, permette di fare meno lavaggi, consumare meno energia e avere comunque un bucato ben lavato e pronto per la doppia centrifuga.

Non va dimenticata poi la manutenzione della lavatrice: pulire periodicamente filtro e guarnizioni e combattere il calcare aiuta l’elettrodomestico a lavorare al meglio, anche in fase di centrifuga. Un apparecchio in ordine rimuove più acqua, riduce il rischio di cattivi odori e rende più efficace ogni ciclo. Così, con una stanza asciutta, uno stendino ben posizionato e il tasto giusto per la doppia centrifuga, si può affrontare l’inverno senza asciugatrice, accorciando i tempi di asciugatura e tenendo sotto controllo consumi e bollette.