Lavori per piscina e palestra allo stadio, incontro in Comune

Una serie di lavori da svolgere allo stadio Sinigaglia che, qualche settimana fa, erano stati presentati dal presidente del Como Massimo Nicastro, prima della sua clamorosa decisione di lasciare la società lariana, che presto, almeno da quanto è stato annunciato, sarà formalizzata.

Le questioni rimangono comunque in ballo, con una serie di opere da svolgere all’interno dell’impianto e che oggi saranno al centro di un incontro a Palazzo Cernezzi tra i dirigenti del Como 1907 e gli amministratori cittadini.

Le opere riguardano lavori per la piscina Sinigaglia, contestualizzata all’interno dello stadio, la creazione di un negozio per promuovere la vendita di gadget della società calcistica e la sistemazione delle palestre interne (o la creazione di una nuova), visto che ora le squadre per il riscaldamento devono utilizzare il terreno di gioco.

A Palazzo Cernezzi sono attesi Roberto Felleca (che da metà di settembre dovrebbe diventare presidente del Como 1907) e il potenziale vice, Stefano Verga.

Lo stadio al centro dell’attenzione, ma non è da escludere che nel corso dell’incontro possa essere affrontato il tema del futuro del club e delle strategie che la dirigenza intende adottare.

Ai tempi del mancato ripescaggio in C – questione che ora è nelle mani del Tar del Lazio, che si pronuncerà il 13 settembre – era stato il sindaco Mario Landriscina ad affermare: «Chiederemo alla società il nuovo piano industriale».

Del resto era stato lo stesso primo cittadino, nell’estate del 2017, a decidere di affidare al gruppo capitanato da Massimo Nicastro la società cittadina. E in 365 giorni molte cose sono cambiate, peraltro con una situazione di alta tensione fra dirigenti e tifosi.