Lavoro, cresce la cassa integrazione sul Lario

Ore di cassa integrazione in crescita in provincia di Como. Il 6° rapporto Uil del Lario relativo al primo semestre 2019 parla di una situazione dell’economia e del mercato del lavoro ancora preoccupante. Rispetto allo stesso periodo del 2018 si conferma una crescita della cassa integrazione totale da parte delle imprese del 48%.

La richiesta delle ore di cassa integrazione ordinaria segna un +18,2%. Ma è la straordinaria a far segnare un’impennata: +107,7%. A pesare sui dati comaschi è soprattutto il tessile con oltre un milione e 200 mila ore (+35,7% rispetto allo scorso anno). In totale nei primi 6 mesi del 2019 i lavoratori in cassa integrazione in provincia di Como sono stati 2.761 (897 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Più di 1.200 solo nel tessile.