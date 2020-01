Le elezioni regionali oggi a “Nessun dorma” su Etv

Ultime ore di campagna elettorale per le regionali in Emilia e Calabria, tra colpi più o meno bassi e tentativi di recuperare ogni singolo voto in una tornata elettorale dal significato e dal peso politico nazionali. Tra la Lega di Salvini, il movimento delle Sardine e il governo Pd- 5 Stelle è sfida aperta.



I temi più caldi dell’attualità politica sono molti e alcuni di essi sono al centro, stasera, di Nessun Dorma, il talk show di Etv condotto da Andrea Bambace e in onda ogni venerdì in diretta alle 21.20. In studio quattro esponenti politici di quattro diversi schieramenti. Come sempre, per i telespettatori sarà possibile intervenire chiamando lo 031.3300655 oppure scrivendo su WhatsApp al numero 335.7084396.