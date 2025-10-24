Lecco si rinnova con una straordinaria apertura | Una comodità che si rivelerà un bella sorpresa

IKEA arriva a Lecco finalmente. Leggete e scoprite dove e quando aprirà il nuovo punto che cambierà l’arredamento delle vostre case.

Era una diceria che si sentiva sussurrare da qualche tempo, ma sembrava un restyle che non dovesse arrivare mai.

Invece dopo anni di attesa e voci di corridoio, finalmente il brand IKEA arriva a Lecco.

Tuttavia, dovete scordarvi il classico megastore: questa volta il colosso svedese dell’arredamento punta su un format innovativo e compatto. Entro la fine dell’autunno aprirà infatti un “Plan & Order Point” all’interno del centro commerciale La Meridiana.

Un punto vendita di questo tipo rappresenta qualcosa di peculiare rispetto ai soliti store. Non troverete grandi esposizioni, né carrelli pieni di mobili da caricare in macchina. Il nuovo spazio sarà dedicato esclusivamente alla progettazione personalizzata, con la possibilità di ricevere consulenze da esperti per arredare casa, ordinare i prodotti direttamente online e decidere se farseli spedire o ritirare in un punto IKEA.

Un nuovo concept store firmato IKEA

Lo spazio per questo store sorgerà dove un tempo si trovava il negozio Benetton. Occuperà una superficie di 268 metri quadrati. IKEA lo definisce un luogo dove “prendere ispirazione e progettare su misura”. Infatti, sarà possibile pianificare cucine, soggiorni, camere da letto o qualsiasi altro ambiente della casa insieme al personale specializzato. Non ci sarà una vendita diretta, dunque, ma un servizio focalizzato su consulenza, ordine e assistenza al cliente.

Questo nuovo format fa parte di una strategia più ampia dell’azienda, che punta ad avvicinarsi ai centri città con spazi più piccoli, ma altamente funzionali. Già testato in altre zone d’Italia, ora sarà il turno di Lecco. E in molti vedono in questa scelta un’opportunità per rilanciare il commercio locale e facilitare l’accesso ai servizi IKEA senza dover coprire la distanza fino a Carugate o Brescia.

Quando è prevista l’apertura e cosa vi dovete aspettare

La data precisa di apertura non è ancora stata ufficializzata, ma l’inaugurazione è prevista entro l’autunno 2025. IKEA ha già avviato le selezioni per assumere consulenti d’arredo che lavoreranno nel nuovo punto vendita, segno che i preparativi sono già a buon punto.

Per i cittadini, sarà l’occasione perfetta per ricevere assistenza nella progettazione della propria casa con tutta la qualità e l’affidabilità del marchio svedese, senza spostarsi troppo. Ergo grazie a questo tipi si store, IKEA sta per cambiare ancora una volta le regole del mercato immobiliare. Una novità interessante per tutta la zona.