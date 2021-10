Letizia Moratti esorta a vaccinarsi: «Efficacia preventiva del 96% rispetto a ospedalizzazioni»

Sul fronte della prevenzione della diffusione del Covid, la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, rilancia l’appello ai lombardi a immunizzarsi esortando in particolare chi non ha ancora aderito, vale a dire circa il 9% della popolazione over 12 vaccinabile e rivolgendosi anche a chi è interessato alla terza dose.

«Le analisi dei dati epidemiologici diffuse nei giorni scorsi dall’Istituto Superiore di Sanità – sottolinea la vicepresidente – testimoniano l’importanza e la validità del vaccino. Con un’efficacia preventiva dell’89% nei confronti del pericolo di contagio, del 96% rispetto ad ospedalizzazioni e ai ricoveri in terapia intensiva, e del 99% rispetto ai decessi”.

«Il grande senso civico dei lombardi – precisa Letizia Moratti – ha portato sino ad oggi il 91% della popolazione vaccinabile ad aderire alla campagna, con poco meno di 15,5 milioni di dosi somministrate in Lombardia in soli 9 mesi».

I centri vaccinali cui rivolgersi in provincia di Como sono l’hub in via Napoleona presso l’ex ospedale Sant’Anna, Lariofiere a Erba, l’hub di Lurate Caccivio e quello presso l’ospedale di Menaggio. Per prenotazioni: www.ats-insubria.it; https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/