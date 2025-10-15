Lidl, a ottobre scatta il prezzo pazzo: riempi il carrello con appena 20€ | Mangi per una settimana

Lild fa impazzire gli italiani con delle nuove offerte imperdibili: in questo modo la spesa ti costerà la metà e durerà per intere settimane.

Con appena 20 euro potrai portarti a casa infiniti prodotti e avere scorte per settimane: ecco cosa puoi mettere nel carrello.

Fare la spesa, oggi più che mai, è diventato sempre più difficile a causa dei continui rincari che non permettono di riempire il carrello come una volta. Per molte famiglie, soprattutto quelle numerose, la situazione è arrivata ad un punto critico.

C’è chi è costretto ad attingere ai propri risparmi per riuscire a fare la spesa settimanale, mentre le bollette non accennano a diminuire. In questo scenario di grave difficoltà economica, arriva una notizia che farà sicuramente tirare un sospiro di sollievo a molti.

Lidl, uno dei discount più amati e frequentati d’Italia, ha deciso di lanciare un’offerta davvero imperdibile. Arrivano le offerte XXL che promettono di riempire la dispensa per settimane, con una spesa minima. Un’iniziativa che rappresenta una vera e propria boccata d’aria per chi vuole risparmiare senza rinunciare al gusto. Ma cosa comprende esattamente questa promozione? Continua a leggere per scoprirlo.

Le offerte XXL di Lidl: risparmio e convenienza con confezioni in formato maxi

Da anni Lidl è sinonimo di convenienza, ma con le nuove offerte XXL ha voluto superare tutti i competitor. La formula è davvero semplice: confezioni più grandi a prezzi bassissimi. E’ proprio da questo concetto che deriva il nome “XXL”, dedicato a chi desidera fare scorte intelligenti, senza prosciugare il proprio portafogli. Ogni euro speso in questo modo, diventa un piccolo investimento in prodotti duraturi e di qualità.

Dal reparto snack ai dolci, passando per prodotti freschi e surgelati, Lidl offre una gamma sempre più ampia di soluzioni adatte a tutte le esigenze. Tra le novità più apprezzate, spicca la Party Selection di cioccolatini misti, perfetta per le occasioni speciali o per concedersi un piccolo piacere quotidiano. Con queste offerte, il discount più amato di sempre, non solo aiuta a risparmiare, ma contribuisce anche a ridurre gli sprechi e gli imballaggi, promuovendo un tipo di spesa sostenibile.

La lista dei prodotti in super sconto

Veniamo ora alla parte più interessante: quali sono i prodotti in super sconto con le offerte XXL? Di seguito, mostreremo la lista completa.

Snack di mais da 200 g: al prezzo di 1,49 euro;

al prezzo di 1,49 euro; Mix di frutta secca da 300 g: al prezzo di 4,49 euro;

al prezzo di 4,49 euro; Party Selection di cioccolatini misti da 716 g: al prezzo di 5,99 euro;

al prezzo di 5,99 euro; Muffin da 500 g: al prezzo di 2,79 euro;

al prezzo di 2,79 euro; Peperoni rossi arrostiti da 400 g: al prezzo di 1,99 euro;

al prezzo di 1,99 euro; Filetti di salmone: al prezzo di 7,99 euro;

al prezzo di 7,99 euro; Prosciutto cotto da 125 g: al prezzo di 1,29 euro;

al prezzo di 1,29 euro; Mozzarella di bufala campana DOP: al prezzo di 2,29 euro;

al prezzo di 2,29 euro; Yogurt Milbona da 1 kg: al prezzo di 2,69 euro;

al prezzo di 2,69 euro; Bevanda bio alle mandorle: al prezzo di 1,11 euro;

al prezzo di 1,11 euro; Muesli croccante al cioccolato, nocciola e cocco: al prezzo di 1,19 euro.

Con questa selezione, Lidl dimostra ancora una volta di essere una delle catene più amate dagli italiani, grazie ad una proposta che unisce qualità, convenienza e grande varietà di prodotti. Insomma, un’occasione da non perdere per chi è interessato a riempire la propria dispensa, risparmiando.