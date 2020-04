Liguria,20 mila controlli e 1.027 multe

(ANSA) – GENOVA, 14 APR – C’è chi è andato a fare la spesa da via Prè a Sestri Ponente, chi ha fatto una passeggiata tra i sentieri del Righi, chi ha fatto jogging passando da un quartiere all’altro. Anche a pasquetta sono stati tanti i genovesi sanzionati per non avere rispettato le misure restrittive per fronteggiare il Coronavirus. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale hanno controllato 5999 persone ne hanno multate 356: una cifra record se si pensa che sabato erano state 271 le persone sanzionate. Il week end di Pasqua, che hanno visto uno spiegamento di forze dell’ordine massivo per evitare gli spostamenti nelle seconde case delle Riviere, si sono concluse con un totale di 20949 persone controllate e 1.027 multati.