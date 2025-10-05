L’Italia ha deciso – ADDIO AI CAMERINI: da oggi non potrai più provare i vestiti | Devi per forza comprarli prima

A Como uno spiacevole evento ha riaperto il dibattitto sui camerini di prova abbigliamento. “Prima si paga e poi si può indossare i capi”.

Comprare un vestito non è mai stata un’azione banale. La scelta, la prova in camerino, la decisione finale: un rituale che accompagna lo shopping da sempre.

Ma cosa accade quando questo spazio, pensato per la comodità dei clienti, diventa il teatro di comportamenti illeciti?

Nelle ultime ore Como è diventata protagonista di una vicenda che ha acceso i riflettori su un problema diffuso.

I camerini, simbolo di normalità, finiscono ora al centro di un acceso dibattito. Come finirà? Saranno eliminati o messi a pagamento le prove di abbigliamento? Ecco cosa sta succedendo.

Camerini sotto accusa: la rivolta dei negozianti

Il camerino è sempre stato uno degli spazi più frequentati nei negozi di abbigliamento. Qui i clienti possono valutare la taglia, osservare il capo indossato, sentirsi sicuri della scelta. Negli ultimi tempi, però, questo luogo riservato ha attirato attenzioni meno nobili. Diversi commercianti, anche a Como, lamentano perdite dovute a clienti che utilizzano i camerini con scopi illeciti.

Il fenomeno non è nuovo, ma cresce la frustrazione dei negozianti che chiedono regole più rigide. Alcuni hanno addirittura ventilato l’ipotesi di limitare l’uso dei camerini, esasperati dai continui episodi. La cronaca più recente, arrivata proprio da Como, mostra quanto questa realtà sia concreta e diffusa.

Como, il furto in camerino finisce in arresto

Nel cuore di Como la tensione si è trasformata in azione. Un giovane di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di mettere a segno un furto in un rinomato negozio di articoli sportivi di via Plinio. Dopo aver prelevato alcuni capi dagli espositori, si è chiuso nel camerino e ne è uscito indossandoli, cercando poi di scappare senza pagare. Il commesso, accortosi del trucco, non ha esitato a rincorrerlo per le vie del centro. Durante l’inseguimento è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato di Como che ha bloccato il giovane, trovandolo con addosso la refurtiva del valore di circa 220 euro.

L’arresto ha messo fine alla fuga e ha portato alla restituzione dei capi, seppur danneggiati. Ora il 20enne, con precedenti e già colpito da provvedimenti restrittivi in altre città, attende il processo. L’episodio ha riportato Como al centro delle cronache e ha riaperto il dibattito sulla sicurezza dei camerini. Un dettaglio apparentemente marginale che, tra furti e inseguimenti, diventa oggi questione di ordine pubblico e tutela per negozianti e cittadini. Questi episodi, ripetuti nel tempo, danneggiano notevolmente i commercianti nel settore dell’abbigliamento. Per questo motivo si sta pensando di limitare, o eliminare del tutto, l’uso dei camerini per la prova abiti. Una scelta che porterebbe disagio ai consumatori onesti. Ma è un modo per far comprendere come prima di indossare un capo in camerino e portartelo a casa, devi pagarlo.