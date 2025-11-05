Lo hanno definito il BONUS di BABBO NATALE: a dicembre vi versano 480€ sul conto | Così vi fate un Natale in serenità

L’hanno chiamato il “Bonus di Babbo Natale”, grazie al quale i cittadini possono ricevere 480€ sul conto in modo da trascorrere un felice Natale.

Dicembre si avvicina e come succede a molti cittadini, il pensiero va alla festività più luminosa e armoniosa dell’anno, quella che anche se per poco, ci fa tornare un po’ bambini.

Si pensa alle lucine, agli addobbi, all’albero di Natale, ai regali da acquistare, al cenone, alla lista degli invitati e anche alla location dove festeggiare con amici e parenti.

Il bello di stare tutti insieme poi alimenta ancora di più la speranza di passare un felice e sereno Natale, soprattutto in quelle case per cui l’assenza di quel particolare posto vuoto a tavola non sarà mai colmato da nessuno.

Ovviamente per dare vita a tutto questo, c’è bisogno di denaro ed è per questo che molti cittadini sono interessati a quello che è stato definito come “Bonus di Babbo Natale”, grazie al quale pare essere possibile ricevere direttamente sul conto corrente 480€. Cerchiamo di capire maggiori dettagli in merito.

Un bonus molto atteso

L’annuncio ufficiale di questo bonus è giunto da poco, anche se la categoria interessata a poterlo ricevere era mesi che lo attendeva con speranza. Pur interessando soltanto una categoria precisa di lavoratori, questo benefit aiuterà un’ampia platea di famiglie italiane, poiché l’erogazione avverrà in automatico, per tutti coloro che presenteranno la domanda nei tempi indicati ovviamente.

Il contributo del valore complessivo di 480 euro annui, rappresenta una sorta di “regalo di Natale” per molti, poiché la sua erogazione dovrebbe combaciare con dicembre 2025, se ovviamente chi ha fatto domanda ha rispettato tutte le direttive in essere. L’obiettivo del governo e dell’INPS sembra essere ben definito: cioè quello di fornire un aiuto concreto a chi con fatica ha dovuto conciliare lavoro e famiglia. Ecco di quale bonus parliamo.

Ecco chi potrà ricevere questo bonus

Parliamo del Bonus Mamme 2025, introdotto con le nuove modifiche normative che sono state confermate, come leggiamo nella circolare INPS n.139 del 28 ottobre 2025. Come leggiamo da lavorosi.it, la misura prevederebbe un contributo mensile di 40 euro per 12 mensilità, erogate tutte in un’unica tranche da 480 euro appunto, nel mese di dicembre 2025, sul conto corrente delle beneficiarie. Il bonus è rivolto alle mamme lavoratrici con almeno due figli e un reddito da lavoro annuo non superiore ai 40mila euro. Per le mamme con tre o più figli, la misura dovrebbe essere ancora più vantaggiosa grazie alle agevolazioni previste. Il contributo dovrebbe essere esentasse e non far cumulo quindi per il calcolo dell’ISEE.

Le domande dovranno essere presentate attraverso il portale INPS entro il 7 dicembre 2025, mentre per chi dovesse maturare i requisiti alla fine dell’anno, dovrebbe essere aperta una finestra straordinaria fino al 31 gennaio 2026. Attendiamo comunque la definizione di tale bonus attraverso la manovra 2026, poiché potrebbero arrivare ulteriori informazioni in merito a quesiti non ancora presenti nella circolare.