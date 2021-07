Lombardia, aumenta il tasso di positività. Calano i ricoveri in terapia intensiva

Aumenta il tasso di positività in Lombardia, ma in compenso diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive. Resta stabile il numero dei contagi in provincia di Como.

A fronte di 36.583 tamponi effettuati ieri, sono 678 i nuovi positivi con il tasso che passa dall’1,7% di ieri all’1,8% di oggi. Nelle terapie intensive lombarde ci sono 26 pazienti (-4 rispetto a ieri), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 211 e crescono ancora leggermente (+5).

Ieri c’è stato un nuovo decesso che porta il totale complessivo a 33.823 vittime in regione dall’inizio della pandemia.