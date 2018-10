“Lombardia” e “Gran Fondo”: lo speciale sul grande ciclismo in edicola con il Corriere di Como

Uno speciale di 12 pagine dedicato al grande weekend di ciclismo che Como e il suo territorio stanno per vivere. L’appuntamento è in edicola domani, venerdì 12 ottobre, con il Corriere di Como. Uno speciale che servirà agli appassionati per conoscere tutto su “Lombardia” e “Gran Fondo Lombardia”, ma che più in generale sarà utile per tutti, con le tabelle di marcia, le cartine e le chiusure delle strade. Tra gli articoli, una intervista a Vincenzo Nibali, vincitore della “classica delle foglie morte” nel 2015 e nel 2017.