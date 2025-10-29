Lombardia e la rinascita liberaldemocratica | Da Pilotto alla Bartolich
C’è stato il Congresso Regionale del Partito Liberaldemocratico della Lombardia (PLD), un evento di assoluta rilevanza.
Al congresso in un clima di partecipazione e fervore, Alberto Pilotto è stato eletto per acclamazione Segretario Regionale. E’ riuscito a raccogliere un consenso unanime.
Questo indica una rinnovata fiducia nella sua visione strategica e nella capacità di guidare il partito verso una stagione di consolidamento e crescita.
Nel corso dei momenti congressuali è stata definita la nuova Direzione Regionale. E’ composta da venti membri in rappresentanza delle diverse province e dei principali ambiti tematici d’interesse politico.
Il Congresso ha così sancito l’importanza del radicamento territoriale. Nella quale il PLD ambisce a coniugare le proprie idee con la concretezza dell’azione quotidiana a servizio dei cittadini.
La squadra di Pilotto
In uno dei momenti più attesi del Congresso, il Segretario Alberto Pilotto ha presentato la composizione della nuova Segreteria Regionale. Questa è destinata a costituire l’asse portante dell’azione politica del partito. A ricoprire il ruolo di Vicesegretario ci sarà Arturo Poli (MI), con delega al Territorio e al Tesseramento. Seguono Adria Bartolich (CO) per Lavoro e Industria, Francesca Pontani (MB) per Urbanistica e Pari Opportunità. Barbara Verza (PV) per Sanità e Welfare, Riccardo Ferri (MI) per le Politiche Giovanili, Francesco Renne (VA) per Economia e Fisco, Manuel Zobbio (BS) per Comunicazione, Sport e Turismo, e Attilio Amato (MI) come Tesoriere.
“La Lombardia necessita di una forza liberaldemocratica capace di unire competenza, visione e radicamento territoriale,” ha dichiarato Pilotto nel suo intervento conclusivo. “La squadra che oggi presentiamo è il frutto di un lavoro attento e condiviso: donne e uomini pronti a impegnarsi con dedizione e pragmatismo per costruire un futuro più equo, moderno e profondamente ancorato ai valori liberaldemocratici che costituiscono l’essenza stessa della nostra identità politica.”
Una struttura rinnovata
Il Partito Liberaldemocratico della Lombardia si propone come una delle più promettenti realtà emergenti nel panorama politico regionale. L’obiettivo è di offrire un’alternativa seria e competente. Questo per recuperare la fiducia di quell’elettorato che negli ultimi anni si è sentito orfano di rappresentanza.
Grande soddisfazione da parte del PLD della provincia di Como, che celebra la nomina di Adria Bartolich nella segreteria regionale con delega all’Industria e al Lavoro. Ruolo che tra l’altro concorda con l’incarico nazionale di coordinare la Scuola del 1° ciclo (Infanzia, Primaria e secondaria di 1° grado) e per l’elezione nella Direzione Regionale di Marco Bottoni.