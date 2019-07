Lombardia Giovani a Costa Masnaga, tra gli Juniores vince Christian Bagatin

Christian Bagatin si è imposto tra gli Juniores al Lombardia Giovani nella gara che si è svolta domenica a Costa Masnaga. Il corridore del Club Ciclistico Canturino è giunto al traguardo in solitaria dopo aver percorso i 105 chilometri del tracciato in 2 ore e 27 minuti, con una media di 42,857 km all’ora.

«Continua il momento d’oro del glorioso Club Ciclistico Canturino – commenta il presidente Paolo Frigerio – Questa volta è Christian Bagatin a trionfare a Costa Masnaga. A completare la cavalcata il quarto posto di Lorenzo Pollicini e il 7° di Matteo Bergna. Un “complimenti” a tutti i ragazzi e allo staff tecnico per i brillanti risultati».