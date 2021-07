Lombardia prima tra le regioni e quinta nel mondo per vaccini

«La Lombardia con oltre 12 milioni di dosi somministrate si conferma al primo posto per copertura vaccinale tra le regioni d’Italia e al quinto posto al mondo, dietro Israele, Danimarca, Regno Unito e Belgio». Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, in apertura della conferenza stampa durante la quale è stato fatto il punto sulla situazione della campagna vaccinale in Lombardia.

«I pochi che purtroppo finiscono in ospedale non sono stati vaccinati o non avevano completato il ciclo vaccinale. Questo significa che la strada che stiamo seguendo è quella giusta. E non è un caso, infatti, che la Lombardia, regione più popolosa d’Italia resti ancora in zona bianca».

Sono oltre 6 milioni e 800mila i lombardi che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, circa il 76% della popolazione, mentre raggiungono quota 5 milioni i cittadini con entrambe le dosi.

«Ad agosto arriveremo a oltre 13 milioni di vaccinazioni totali» ha spiegato Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale lombarda.

«Siamo vicini alla cosiddetta immunità di gregge con questi numeri – ha aggiunto – Pensiamo che il 12 settembre, data che coincide con inizio delle scuole, la campagna vaccinale massiva possa considerarsi conclusa».

Il presidente Fontana ha poi voluto appellarsi a quegli over 60 che ancora non si sono vaccinati e che rientrano tra le categorie più a rischio: «Stiamo andando a cercarli sul territorio nel tentativo di persuaderli – ha detto – Il vaccino consente di evitare le conseguenze gravi della malattia e l’ospedalizzazione, questo ormai è evidente».

A tal proposito, per tutto il mese di agosto continuerà la campagna vaccinale speciale proprio per gli over 60 non ancora vaccinati che potranno presentarsi senza appuntamento presso i centri vaccinali del territorio per ricevere il vaccino monodose Janssen, indipendentemente dal loro luogo di residenza. Fino al 15 agosto all’hub di Villa Erba a Cernobbio, tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20. Fino al 31 agosto all’hub di Lariofiere a Erba, tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20.