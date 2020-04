L’Unione internazionale: «Le classiche prioritarie». Ma il Giro di Lombardia è ancora senza data

Un passo importante per la ripartenza del ciclismo. L’Unione Internazionale ha infatti iniziato a riprogrammare il calendario della seconda parte dell’anno con la speranza che ci sia una situazione tollerabile rispetto all’emergenza Coronavirus.

La prima decisione ha riguardato il Tour de France, che è stato spostato in avanti di due mesi, nuova partenza il 29 agosto da Nizza con arrivo a Parigi il 20 settembre.

Altre date fissate, quella dei campionati nazionali, il 22 e 23 agosto (in Italia la sede designata è in Veneto) e i Mondiali in Svizzera dal 20 al 27 settembre.

Per quanto riguarda le altre competizioni per ora si è nel campo delle ipotesi. Per il Giro d’Italia è stato ipotizzato l’inizio per il 3 ottobre e la conclusione per il 25 dello stesso mese.

L’Unione ciclistica internazionale ha poi sottolineato che è sta intenzione tutelare le “classiche-monumento”, considerate come prioritarie, anche se, in questo caso, non ha indicato il giorno in cui saranno programmate. Del gruppo fa parte anche il Giro di Lombardia, gara che negli ultimi anni ha visto il suo arrivo sul Lario in piazza Cavour e che ha come riferimento del suo percorso il Colle del Ghisallo. Paolo Frigerio, che coordina l’organizzazione locale a supporto di Rcs Sport, ha già dato la sua disponibilità a portare ancora una volta a Como l’epilogo di questo grande evento.

Oltre al “Lombardia” le altre classiche-monumento sono Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix e Liegi-Bastogne-Liegi.