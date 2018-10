Lutto nella Uil comasca: oggi l’ultimo saluto a Salvatore Maisto

Lutto nella Uil comasca: addio a Salvatore Maisto, stroncato da un malore nelle prime ore di domenica. «La scomparsa prematura del Segretario generale della Uil Fpl Milano e Lombardia Salvatore Maisto è dolorosa per tutti noi e per tutta la Uil Fpl del Lario», ha scritto in un comunicato il segretario generale Vincenzo Falanga. «Ci ha lasciato un uomo di grandi valori professionali e morali che fin dal primo giorno del suo mandato sindacale ha sempre dimostrato la volontà e la grande passione, oltreché un esemplare impegno, nel dare supporto a tutti i lavoratori dei nostri comparti», ha scritto. Maisto, 58 anni, lascia la moglie Marialuce e tre figli. Oggi alle 15 nella parrocchia di Sant’Antonino ad Albate si sono svolti i funerali.