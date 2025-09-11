“Ma quale Bitcoin, mi hanno dato una soffiata: compro questa crypto” | Il re della finanza milanese non ha dubbi

Altro che Bitcoin, la nuova moda per investire è proprio la crypto: andiamo a vedere tutti i dettagli e le curiosità

Il mondo economico- finanziario sta subendo una forte crescita, soprattutto perché gli investitori, oltre i classici metodi che conosciamo tutti, puntano anche su una fetta di mercato diversa ma che porta dei frutti abbastanza interessanti: il mondo dei Bitcoin e delle criptovalute. In questo articolo, infatti, andremo ad approfondire la questione proprio con una novità che potrebbe rendervi la vostra vita economica molto più serena del previsto.

In tantissimi ci chiedono sempre delle spiegazioni interessanti circa il metodo nuovo di investimento. Tra questi, per anni, si è sentito parlare di Bitcoin, che non sono altro che monete virtuale creata nel 2009 creata da uno o più hacker con lo pseudonimo Satoshi Nakamoto, dove la regola principale è che viene gestita da network di nodi, cioè di pc, che la gestiscono in modalità distribuita, peer-to-peer.

Per poter acquistare i Bitcoin, inoltre, è necessario aprire un portafoglio/conto virtuale dopodiché occorre collegarsi ai numerosi siti che offrono la valuta virtuale in cambio di denaro e questi possono essere spesi o scambiati.

Oggi, però, vi parleremo anche di un’altra novità che riguarda non i Bitcoin bensì il fenomeno delle crypto valute che si sta facendo sempre più interessante: tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Crypto o Bitcoin, la differenza si fa più interessante: di che si tratta

Nel 2023 la capitalizzazione delle crypto ha superato i 2 miliardi di dollari USA, attirando parecchi investitori che sono sempre alla ricerca di crypto da acquistare. Il mondo crypto risulta come un mondo pieno di sfaccettature da scoprire, tanto che questo è un fattore rilevante nello spiegare il successo di alcune crypto rispetto ad altre. Rispetto ai Bitcoin, infatti, il sistema blockchain è molto lento, ma Bitcoin BTC è considerata la crypto più solida e la sua popolarità non accenna a diminuire.

I fattori da tener presente inoltre sono legati anche ad una questione di vantaggi numerosi di investimento rispetto ai Bitcoin, dove si parla di potenziale di crescita in quanto il settore delle criptovalute è ancora relativamente giovane e in fase di rapida evoluzione. Un altro importante fattore è anche la diversificazione del portafoglio e l’accesso alle nuove tecnologie come la rivoluzione delle tecnologie blockchain e delle applicazioni decentralizzate.

Migliori crypto sul mercato

Se vuoi scegliere le crypto tra le più affidabili, sicuramente devi puntare su quelle già esistenti come Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, etc. Esamina le loro caratteristiche, casi d’uso e performance storica.

Infine, ti possiamo consigliare di fare un’analisi delle tendenze di mercato monitorando le variazioni dei prezzi, il volume di trading e le notizie rilevanti nel settore delle criptovalute.