Altro che MD. Il supermercato più conveniente in Italia è un altro. Bastano 5 euro e ti fa fare la spesa. è il re della convenienza.

Fare la spesa è diventato un’impresa sempre più costosa per le famiglie italiane. L’aumento dei prezzi e l’inflazione stanno rendendo ogni carrello un lusso, al punto che tantissime famiglie faticano a riempirlo.

Fortunatamente però, è ancora possibile trovare dei modi che permettono di risparmiare senza dover rinunciare alla qualità.

Sebbene fare una spesa di qualità sia sempre più complicato, gli esperti di consumo continuano a svelare quali sono i punti vendita più convenienti nei quali fare rifornimento, offrendo una guida preziosa che permette di alleggerire il peso della spesa settiamanale.

Ci sono infatti alcune catene, che competono a suon di offerte e di sconti per accaparrarsi i consumatori più attenti al portafoglio. Per chi sa dove guardare, le offerte quindi non mancano.

Dei prezzi così bassi da battere l’MD

Tra i supermercati più economici per la spesa quotidiana c’è sicuramente l’MD. è indubbiamente conveniente e infatti tantissime persone ritengono sia il migliore in fatto di economicità.

In realtà però alcune statistiche hanno dimostrato il contrario. La ricerca annuale di Altroconsumo del 2025 ha infatti indicato un’altra catena come la migliore in fatto di convenienza. I suoi prezzi medi sono inferiori di circa il 40% rispetto alla media nazionale e permettono a una famiglia di quattro persone di risparmiare fino a 1.300 euro l’anno. è quindi davvero convenevole recarsi in questo discount.

Il re della convenienza

I dati di Altroconsumo hanno indicato diverse catene di supermercati come le più convenevoli in Italia, sebbene ognuna di queste abbia un modo diverso di essere convenevole. Carrefour per esempio, come spiega “Money.it”, offre diversi prodotti a marchio del supermercato, che solitamente costano di meno rispetto alle marche più note. Permette infatti di risparmiare fino a 3.300 euro all’anno.

Anche In’s Mercato permette di risparmiare molto. Offre dei prezzi che possono tradursi in un risparmio annuo di oltre 2.800 e così anche la Lidl, che con le sue offerte e promozioni speciali, può rendere la spesa vantaggiosa. Nulla però riesce a battere l’Eurospin. I suoi prezzi medi sono così bassi che, per chi cerca il massimo del risparmio, la scelta più saggia è recarsi in questo discount. è davvero il re della convenienza.