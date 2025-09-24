“Ma volete tutti l’ufficio?” | Trenitalia è disperata: nessuno vuole stare sui treni, stipendio da 1700€ al mese

Trenitalia lancia una nuova offerta di lavoro davvero molto interessante: stipendio ricchissimo, ecco i dettagli

Il mondo del lavoro, soprattutto nel periodo in cui ci si trova è molto particolare proprio per via del fatto che i giovani oggi cercano stabilità, concretezza, ambizione e possibilità di crescita costante. Il lavoro è cambiato, così come sono cambiate le strategie per poterlo fare in maniera determinata e serena. Oggi, però, siamo pronti a fornirvi una possibilità nell’ambito ferroviario che potrebbe fare la differenza: andiamo a vedere di cosa si tratta.

“Il lavoro nobilita l’uomo” diceva un aforisma pronunciato dal grande Charles Darwin, è ancora oggi questo diventa una delle imprese più imponenti delle ultime generazioni. Dopo aver passato una vita a sacrificarsi nello studio per conseguire una laurea che sia triennale o magistrale, i giovani di oggi non vedono l’ora di sistemarsi e trovare un lavoro degno di nota che può fare al proprio caso.

I giovani, soprattutto della nuova generazioni sono stanchi degli sfruttamenti di lavoro e soprattutto di una paga bassa e, quindi, cercano di impegnarsi per trovare una soluzione che possa fare al caso proprio, garantendo passione, ambizione, determinazione e ottima possibilità di guadagno.

Proprio per questo, abbiamo deciso di consigliarti un nuovo posto di lavoro che potrebbe cambiarti seriamente la vita, dandoti un’ampia possibilità di crescita sotto diversi punti di vista: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità direttamente nel prossimo paragrafo.

Nuova offerta di lavoro a bordo treno: ecco di che si tratta

L’offerta ricerca Operatori per Servizio Bordo Treno.

Tra i requisiti da rispettare ce ne sono alcuni imprescindibili:

Diploma ad indirizzo turistico/alberghiero o Laurea ad indirizzo umanistico

Pregressa esperienza nel settore alberghiero (ristoranti/bar/strutture ricettive) o in attività di promozione dei servizi

Massima disponibilità a lavorare su turni (indicativamente dalle 5:00 alle 24:00) e flessibilità a pernottare fuori residenza;

Conoscenza della lingua inglese e a titolo preferenziale di altre lingue.

Altre informazioni utili

Tra le informazioni utili sulla posizione, possiamo dirvi che vi occuperete di accogliere i passeggeri a bordo treno, effettuare il servizio nella carrozza dedicata, promuovere i servizi offerti dal treno.

Completano il profilo anche: attitudine commerciale; orientamento al cliente; capacità di problem solving; ottime doti comunicative e predisposizione al lavoro in team.