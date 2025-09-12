“Mai fare la spesa tutti i giorni”: scatta l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate | C’è l’allarme automatico

Attenzione a fare la spesa più volte a settimana perché potresti incorrere ad un controllo dell’Agenzia delle entrate: ecco perché

Molto spesso si è sentito parlare che le operazioni semplici e comuni potrebbero essere assoggettate ad alcuni cambiamenti che sono davvero necessari per migliorare le cose e farti vivere meglio. Negli anni, infatti, abbiamo cercato di farvi sapere delle notizie che possono fare la differenza: andiamo a vedere in maniera approfondita l’operazione comune che sta subendo dei cambiamenti, quella di fare la spesa al supermercato.

L’obiettivo di moltissimi italiani, al giorno d’oggi, è proprio quello di rispettare l’ambiente e far si che i piccoli gesti quotidiani come quello di fare la spesa al supermercato, siano oltre migliorate ma anche percepite in maniera diretta e non improvvisata.

Questo significa che, bisogna pianificare meglio tutti i prodotti da acquistare, seguire dei consigli che ti portano a non acquistare cose che non servono ma a fare una spesa più sostenibile e corretta possibile. A questo, però, bisogna aggiungere che i controlli per quanto riguarda l’Agenzia delle entrate non cambiano assolutamente.

Andiamo a vedere il motivo di questo e il perché si è sempre sottoposti ad un controllo preventivo: tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Agenzia delle entrate, ecco cosa cambia sulla tua spesa alimentare

Ultimamente i controlli da parte dell’Agenzia delle entrate si fanno sempre più frequenti, proprio per evitare il problema dell’evasione fiscale. I pagamenti, anche, sono cambiati rispetto a qualche decennio fa, in quanto ad oggi si tende ad usare più il pagamento con POS o con carta di credito che quello in contanti.

Fare la spesa al supermercato deve essere piacevole ma comunque deve avere un obiettivo specifico, ossia quello di mangiare bene risparmiando laddove fosse possibile. Proprio per questo, la novità a cui fare attenzione è proprio quella relativa alla spesa ma soprattutto alla frequenza con cui questa operazione viene fatta spesso da te o dai membri della tua famiglia: niente è scontato in quanto i controlli dell’Agenzia delle entrate potrebbero essere dietro l’angolo.

Cosa potrebbe succedere se compi questa operazione spesso

Bisogna certamente dire che se ti ritrovi a fare la spesa più volte alla settimana invece di 1 / 2 , la tua scelta potrebbe essere dettata a voler sempre prodotti freschi e gustosi rispetto alla conservazione.

Anche se sicuramente dobbiamo sottolineare che se fai la spesa più volte a settimana per importi che in teoria non potresti permetterti per le tue entrate, potresti andare incontro ad un accertamento.