Malattie della pelle, incontro in Pinacoteca

Scienza medica nel salone conferenze della Pinacoteca di Palazzo Volpi a Como (foto) in via Diaz 84. Riparte domani alle 17 la rassegna “Como in salute”, il ciclo di incontri divulgativi rivolti a tutti tenuti da medici e personale sanitario su temi di medicina generale e specialistica organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Como in collaborazione con il Comune di Como. Si parlerà di “Le malattie della pelle” con i dermatologi Roberto Regazzini e Giuseppe Lembo.

Obiettivi di “Como in salute” sono informare sulle più comuni malattie e sui percorsi di diagnosi e cura, dialogare su tematiche mediche specialistiche utilizzando un linguaggio semplice e una forma chiara e divulgativa, avvicinare le strutture sanitarie del territorio ai cittadini, e divulgare la cultura del conoscersi e conoscere il proprio organismo per adottare stili di vita di buona salute e prevenire le malattie.