Maltempo: ancora allerta arancione su tre regioni

(ANSA) – ROMA, 03 AGO – Proseguono gli effetti della perturbazione di origine nord-atlantica sul nord Italia, con rinnovate condizioni di diffusa e spiccata instabilità su diverse regioni settentrionali nella giornata di domani, prima di spostarsi e interessare diverse zone del centro-sud soprattutto mercoledì. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche . Per domani, martedì 4 agosto, l’avviso prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, su Lombardia, specie settori orientali, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di domani, martedì 4 agosto, allerta arancione su ampi settori di Lombardia ed Emilia-Romagna, nonché sull’intero territorio del Friuli Venezia Giulia. È stata inoltre valutata allerta gialla su porzioni significative di undici regioni, da nord a sud. (ANSA).