Maltempo, codice Arancione su tutta la provincia

Codice Arancione per rischio idrogeologico e idraulico in tutta la provincia di Como, come nel resto della Lombardia.

Lo ha disposto la Protezione Civile regionale a causa della perturbazione di origine atlantica che anche domani continuerà a determinare condizioni di maltempo non solo nel Nord d’Italia, ma su buona parte del Paese.

Allerta arancione su Lombardia e Liguria, sui settori appenninici occidentali dell’Emilia-Romagna, su Trentino Alto Adige e parte del Veneto; su Lazio, Umbria, e parte di Abruzzo, Molise, Campania e Calabria, e su tutta la Sicilia.

La situazione rimarrà all’insegna del brutto tempo anche nella giornata di lunedì, con miglioramento soltanto nel giorno successivo. Martedì sono infatti previsti residui rovesci, ma un nuovo calo delle temperature, che potrebbe portare a nevicate sulle Alpi. Perturbazioni anche intense accompagneranno anche gran parte del ponte dal 31 ottobre al 4 novembre.