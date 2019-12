Maltempo: Conte, 350 mln con Bei-Cdp

(ANSA) – ROMA, 20 DIC – "Mettiamo a disposizione dei cittadini e di chi ha subito danni per eventi calamitosi, risorse concrete, immediate". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla firma del contratto tra Banca europea per gli investimenti (Bei) e Cassa depositi e prestiti (Cdp) per aree colpite dal maltempo tra cui Venezia, Alessandria, la Basilicata. Sono 530 milioni totali, di cui 230 già stanziati e 300 mln del contratto firmato oggi. "Abbiamo fatto sistema ed è intervenuto anche il sistema Europa", spiega il premier, "con un risparmio per noi di quasi 100 mln".