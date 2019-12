Maltempo: in Toscana codice arancione

(ANSA) – FIRENZE, 22 DIC – Un codice arancione per mareggiate sulla costa, dalla Versilia a Piombino con l’interessamento del litorale pisano, della costa livornese e delle isole dell’Arcipelago, è stato emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale. Sono previsti mari agitati o molti agitati. L’avviso, già in corso, è previsto fino alle ore 8 del 23 dicembre. Codice giallo, invece, per le altre zone della costa toscana meridionale con l’eccezione dell’Argentario dove il codice è arancio. Codice arancio anche per il forte vento che interesserà con raffiche di Ponente, già da stasera, le isole dell’Arcipelago. Venti forti o localmente molto forti sul litorale Centro-meridionale, fino a forti nelle zone interne nel Centro-sud, specie in zone collinari e montuose. Il 23 permarrà vento forte di Maestrale sull’Arcipelago e sulla costa Centro-merdionale. In serata e poi nella notte tra il 22 e il 23, si avranno precipitazioni sparse sui rilievi meridionali del territorio regionale