Maltempo. Interrotta per frana la strada della Val Cavargna. Smottamento sulla Provinciale Onno-Valbrona

La strada che collega i paesi della Val Cavargna – proprio quella che una settimana fa è stata teatro del Rally Aci Como – è interrotta a causa di una frana fra i paesi di Carlazzo e Cusino causata dalle forti piogge di queste ore. L’unico accesso disponibile per gli abitanti di Cusino e dei paesi che vanno a fino a Cavargna è la strada che sale da Porlezza e Val Rezzo. Per quanto riguarda la riapertura, si potra sapere qualcosa nella giornata di lunedì dopo il sopralluogo dei geologi.

Uno smottamento (comunque di lieve entità) ha portato alla chiusura, nel Triangolo Lariano, della strada che collega Onno a Valbrona. A Gera Lario segnalato l’allagamento di una azienda agricola per la tracimazione di un canale.

L’annunciata perturbazione sta coinvolgendo tutto il Comasco, dove è segnalato l’innalzamento dei corsi d’acqua e dello stesso lago; in città nella notte non è mancato qualche incidente stradale di lieve entità per l’asfalto scivoloso. Situazione analoga nel resto della Lombardia. Per la neve (50 centimetri) è stata chiusa la strada che porta al passo dello Stelvio. A Livigno nel sono caduti 30 centimetri. A Milano vengono tenuti monitorati i fiumi Lambro e Seveso (che peraltro hanno entrambi la sorgente nel comasco, rispettivamente a Piano Rancio e Cavallasca); la provincia con la situazione peggiore è quella di Bergamo, con un forte innalzamento del fiume Serio.

Nello sport, da tenere monitorata la situazione dei campi del girone B, dove milita il Como. A Pusiano è stata rinviata la Gran Fondo nazionale di canottaggio, con 500 atleti che erano pronti a sfidarsi per il trofeo tricolore. Confermata invece la pedalata Vigorelli-Ghisallo: al via, tra gli altri, anche l’ex portiere di Nazionale, Inter e Fiorentina Francesco Toldo, a fianco di Paolo Bettini.